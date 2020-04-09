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***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( İhraç Belgesi

09.04.2020 13:12
GÜNCEL HABERLER



***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/10/2019
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 15.10.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız tarafından yurtiçinde, halka arz edilmeksizin 600 Milyon TL nominal tutara kadar nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere iskontolu olarak borçlanma aracı ihracı yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2020 tarih ve 18/429 sayılı kararıyla onaylanmış olup, ihraç belgesi ve borçlanma ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836846


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