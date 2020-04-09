***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( İhraç Belgesi









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/10/2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 15.10.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız tarafından yurtiçinde, halka arz edilmeksizin 600 Milyon TL nominal tutara kadar nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere iskontolu olarak borçlanma aracı ihracı yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2020 tarih ve 18/429 sayılı kararıyla onaylanmış olup, ihraç belgesi ve borçlanma ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836846BIST