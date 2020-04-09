***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( İhraç Belgesi
09.04.2020 13:12
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/10/2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 15.10.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız tarafından yurtiçinde, halka arz edilmeksizin 600 Milyon TL nominal tutara kadar nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere iskontolu olarak borçlanma aracı ihracı yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2020 tarih ve 18/429 sayılı kararıyla onaylanmış olup, ihraç belgesi ve borçlanma ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836846
BIST
17:2895.513
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 2.288,02
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
95.547
En Düşük
93.629
17:286,6600
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,1114
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
17:287,2917
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0784
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
17:28358,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,75
|Açılış
|: 358,89
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|17,93
|3.144.237
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|65.841.901
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.980.376
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.247.311
|% 10,00
|
|CELHA
|8,14
|4.909.231
|% 10,00
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|IHEVA
|2,46
|88.672.867
|% -7,52
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,42
|26.592.492
|% -4,91
|
|TIRE
|7,31
|23.775.599
|% -3,56
|
|GARAN
|8,37
|1.514.987.234
|% 6,35
|
|GSRAY
|2,65
|878.816.365
|% 5,16
|
|THYAO
|9,73
|878.806.772
|% 1,35
|
|ASELS
|25,20
|813.544.914
|% 0,80
|
|PGSUS
|45,12
|612.774.729
|% 5,67
|
|GSRAY
|2,65
|878.816.365
|% 5,16
|
|YKBNK
|1,99
|539.529.381
|% 5,29
|
|GARAN
|8,37
|1.514.987.234
|% 6,35
|
|ECILC
|4,55
|578.146.018
|% 6,06
|
|TSPOR
|4,04
|482.788.240
|% 9,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2750
|8,3165
|% -0,98
|
|Frank
|6,8596
|6,9009
|% -1,07
|
|Riyal
|1,7677
|1,7765
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|26,72
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,62
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,27
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|34,50
|34,50
|1,66
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2812, 27 artarak (% 2.54 ) 113, 655
-
17:40XU100
Endeks 95, 308 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 23 üstünde . İşlem hacmi 12, 892.00 milyon TL de
-
17:38KOZAA
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.01 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 373, 423 adet işlem
-
17:37RTALB
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 910 adet işlem
-
17:36GEREL
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 496, 798 adet işlem