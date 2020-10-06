***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( İhraç Belgesi
06.10.2020 15:24
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 01.09.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız tarafından yurtiçinde, halka arz edilmeksizin 1,800 Milyon TL nominal tutara kadar nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere borçlanma aracı ihracı yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2020 tarih ve 62/1211 sayılı kararıyla onaylanmış olup, ihraç belgesi ve borçlanma ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878637
BIST
16:411.160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,91
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
16:417,7825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0179
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
16:419,1715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0226
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
16:41480,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,31
|Açılış
|: 480,09
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler16:41
|BEYAZ
|9,35
|13.618.950
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.657.990
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.732.130
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.528.302
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|815.719
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,22
|1.645.781.356
|% 0,56
|
|ODAS
|3,29
|1.328.898.845
|% 8,94
|
|SISE
|6,90
|1.130.800.991
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|789.160.928
|% -0,29
|
|TURSG
|6,21
|700.404.879
|% 2,14
|
|ODAS
|3,29
|1.328.898.845
|% 8,94
|
|GARAN
|7,22
|1.645.781.356
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,49
|789.160.928
|% -0,29
|
|ZOREN
|2,64
|596.344.753
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,78
|350.673.164
|% 0,56
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7787
|7,7825
|% 0,23
|
|Euro
|9,1666
|9,1715
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,0581
|10,1086
|% 0,08
|
|Frank
|8,4820
|8,5331
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0684
|2,0787
|% 0,22
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|2,74
|
|Altın Gr.
|480
|481
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.161
|3.240
|18,30
|
|Yarım
|1.528
|1.567
|8,85
|
|Çeyrek
|766
|784
|4,43
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,01
|
|B. Petrol
|42,67
|42,67
|1,38
|