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***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( İhraç Belgesi

06.10.2020 15:24
GÜNCEL HABERLER



***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 01.09.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız tarafından yurtiçinde, halka arz edilmeksizin 1,800 Milyon TL nominal tutara kadar nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere borçlanma aracı ihracı yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda söz konusu başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.2020 tarih ve 62/1211 sayılı kararıyla onaylanmış olup, ihraç belgesi ve borçlanma ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878637


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Tam 3.161 3.240 18,30  
Yarım 1.528 1.567 8,85  
Çeyrek 766 784 4,43  
Gümüş.Ons 24,21 24,24 -0,14  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 0,01  
B. Petrol 42,67 42,67 1,38  
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