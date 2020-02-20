***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2020 15:57
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Bankamızca 26 Kasım 2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 86 gün vadeli ,iskontolu TRFANBK22018 ISIN kodlu 134,500,000 TL nominal değerindeki Finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820370
BIST
16:48116.116
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -3.079,78
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
114.921
16:486,0979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
16:486,5946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0169
|Açılış
|: 6,5890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5956
En Düşük
6,5663
16:48317,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,56
|Açılış
|: 317,02
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
317,46
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|191.308.390
|% 19,87
|
|QNBFL
|146,60
|7.995.409
|% 11,06
|
|HATEK
|9,44
|37.847.718
|% 10,28
|
|SNGYO
|1,28
|3.787.906
|% 6,67
|
|YONGA
|9,22
|90.121
|% 6,34
|
|TSPOR
|6,23
|777.633.717
|% -19,92
|
|GSRAY
|3,14
|899.402.286
|% -19,49
|
|VERTU
|5,35
|37.795.714
|% -18,94
|
|FENER
|16,37
|821.429.652
|% -15,79
|
|VKING
|2,84
|4.044.499
|% -13,68
|
|ASELS
|28,54
|1.489.534.275
|% -4,16
|
|THYAO
|14,50
|1.313.192.036
|% -2,68
|
|BJKAS
|3,07
|1.182.436.481
|% -12,78
|
|GSRAY
|3,14
|899.402.286
|% -19,49
|
|FENER
|16,37
|821.429.652
|% -15,79
|
|BJKAS
|3,07
|1.182.436.481
|% -12,78
|
|CEMAS
|1,25
|367.499.338
|% -5,30
|
|GSRAY
|3,14
|899.402.286
|% -19,49
|
|EKGYO
|1,52
|334.224.942
|% -6,17
|
|IHLGM
|1,20
|234.997.894
|% -7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8297
|7,8690
|% -0,12
|
|Frank
|6,1793
|6,2165
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6209
|1,6290
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.616
|2,71
|
|Altın Gr.
|317
|317
|1,56
|
|Cumhuriyet
|2.102
|2.133
|23,00
|
|Tam
|2.092
|2.144
|24,32
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|11,76
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,88
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,35
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,30
|59,30
|0,18
|