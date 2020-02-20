***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/07/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Sermaye piyasası Kurulunun 25 Temmuz 2019 tarih ve 42/974 sayılı kararıyla onaylanmış olan ihraç belgesi kapsamında yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ,vade başlangıç tarihi 20 Şubat 2020 ve yıllık basit faiz oranı %10,4078 olan iskontolu ,84 gün vadeli TRFANBK52015 ISIN kodlu finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 140,950,000 TL olarak gerçekleştirilmiştir"http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820463BIST