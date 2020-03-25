***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Bankamızca 25 Aralık 2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli ,iskontolu TRFANBK32017 ISIN kodlu 97,000,000 TL nominal değerindeki Finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832003BIST