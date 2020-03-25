***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2020 13:41
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Bankamızca 25 Aralık 2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli ,iskontolu TRFANBK32017 ISIN kodlu 97,000,000 TL nominal değerindeki Finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832003
BIST
16:5289.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 219,67
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
16:526,4535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0313
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4969
En Düşük
6,3790
16:526,9753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0453
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,0149
En Düşük
6,8970
16:52335,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 335,78
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|16,50
|108.167.092
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|73.581.612
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.493.768
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.013.446
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.098.705
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|16.231.995
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.646
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|ASELS
|23,66
|1.206.968.645
|% 3,59
|
|THYAO
|8,78
|1.165.994.830
|% 5,91
|
|GARAN
|7,65
|1.093.151.144
|% 0,92
|
|AKBNK
|5,62
|353.757.564
|% -1,92
|
|YKBNK
|1,89
|348.459.481
|% -0,53
|
|YKBNK
|1,89
|348.459.481
|% -0,53
|
|GARAN
|7,65
|1.093.151.144
|% 0,92
|
|ODAS
|1,27
|178.361.638
|% 0,00
|
|THYAO
|8,78
|1.165.994.830
|% 5,91
|
|ISFIN
|2,95
|335.781.591
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5656
|7,6035
|% 0,59
|
|Frank
|6,5426
|6,5820
|% 0,51
|
|Riyal
|1,7093
|1,7178
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.615
|-9,06
|
|Altın Gr.
|334
|335
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,21
|14,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,01
|
|B. Petrol
|26,67
|26,67
|-0,48
|