***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2020 17:54
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/07/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Temmuz 2019 tarih , 42/974 sayılı ve 26 Mart 2020 tarih ,18/429 sayılı kararlarıyla onaylanmış olan ihraç belgeleri kapsamında yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla, vade başlangıç tarihi 07 Mayıs 2020 ve yıllık basit faiz oranı %9,25 olan iskontolu, 62 gün vadeli TRFANBK72013 ISIN kodlu finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 152,500,000 TL olarak gerçekleştirilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843409
BIST
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -172,65
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
18:057,1453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0539
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
18:057,7448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0295
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
18:05391,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,99
|Açılış
|: 391,29
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|138.250.045
|% 10,05
|
|PAGYO
|5,39
|16.893.351
|% 10,00
|
|DGGYO
|5,28
|12.809.061
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|226.810
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.976.166
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,76
|30.460.395
|% -9,19
|
|COSMO
|3,10
|439.988
|% -8,55
|
|IZMDC
|9,80
|26.309.179
|% -7,98
|
|RAYSG
|7,39
|58.042.107
|% -5,62
|
|FRIGO
|13,30
|414.485
|% -5,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 4,57
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,38
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 5,96
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,95
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% -2,51
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7637
|8,8077
|% -1,08
|
|Frank
|7,2716
|7,3154
|% -1,16
|
|Riyal
|1,8897
|1,8992
|% -1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|23,62
|
|Altın Gr.
|390
|391
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.555
|5,50
|
|Tam
|2.572
|2.621
|5,60
|
|Yarım
|1.255
|1.281
|2,70
|
|Çeyrek
|626
|641
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,25
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|30,55
|30,55
|0,83
|
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