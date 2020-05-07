***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/07/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Temmuz 2019 tarih , 42/974 sayılı ve 26 Mart 2020 tarih ,18/429 sayılı kararlarıyla onaylanmış olan ihraç belgeleri kapsamında yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla, vade başlangıç tarihi 07 Mayıs 2020 ve yıllık basit faiz oranı %9,25 olan iskontolu, 62 gün vadeli TRFANBK72013 ISIN kodlu finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 152,500,000 TL olarak gerçekleştirilmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843409BIST