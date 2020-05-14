***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.05.2020 15:49
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Bankamızca 20 Şubat 2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 84 gün vadeli ,iskontolu TRFANBK52015 ISIN kodlu 140,950,000 TL nominal değerindeki Finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844981
BIST
16:0399.041
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -1.118,07
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
16:036,9658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0096
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
16:037,5265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0122
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
16:03384,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,66
|Açılış
|: 384,58
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|26.999.460
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|611.512
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|133.574.224
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|127.639.267
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|56.251.564
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|1.008.558
|% -9,97
|
|ASELS
|28,96
|1.282.763.156
|% 1,05
|
|ECILC
|5,67
|858.791.020
|% -4,87
|
|GARAN
|7,74
|557.373.388
|% -2,03
|
|SASA
|9,22
|391.025.767
|% 1,32
|
|SELEC
|8,83
|308.296.742
|% -8,12
|
|IEYHO
|0,64
|91.124.821
|% 6,67
|
|ECILC
|5,67
|858.791.020
|% -4,87
|
|IHLGM
|1,15
|140.380.344
|% -1,71
|
|KRDMD
|2,42
|286.126.200
|% -0,82
|
|CEMAS
|1,07
|122.697.992
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4615
|8,5039
|% -0,57
|
|Frank
|7,1213
|7,1642
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8485
|1,8578
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|2,01
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.516
|-2,60
|
|Tam
|2.545
|2.581
|-2,60
|
|Yarım
|1.242
|1.262
|-1,30
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|15,53
|15,57
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|29,86
|29,86
|0,67
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:16XU100
Endeks 99, 080 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 08 altında . İşlem hacmi 10, 452.00 milyon TL de
-
16:16PETUN
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 17.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 159, 753 adet işlem
-
16:15PINSU
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 302, 456 adet işlem
-
16:14MRGYO
Yüzde -5.88 oranında düşüşle 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 500, 936 adet işlem
-
16:13KUYAS
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 1.61 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 014, 959 adet işlem