***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Sermaye piyasası Kurulunun 26 Mart 2020 tarih ve 18/429 sayılı kararıyla onaylanmış olan ihraç belgesi kapsamında yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ,vade başlangıç tarihi 14 Mayıs 2020 ve yıllık basit faiz oranı %8,7361 olan iskontolu ,70 gün vadeli TRFANBK72021 ISIN kodlu finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 139,326,000 TL olarak gerçekleştirilmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845074BIST