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***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.05.2020 18:32
GÜNCEL HABERLER



***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

"Sermaye piyasası Kurulunun 26 Mart 2020 tarih ve  18/429  sayılı kararıyla onaylanmış olan ihraç belgesi kapsamında yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ,vade başlangıç tarihi 14 Mayıs 2020 ve yıllık basit faiz oranı  %8,7361 olan iskontolu ,70 gün vadeli   TRFANBK72021          ISIN kodlu finansman bonosunun dağıtılan nominal tutarı 139,326,000 TL olarak gerçekleştirilmiştir."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845074


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 5,06 12.023.048 % 10,00  
MEGAP 5,06 12.023.048 % 10,00  
KAPLM 6,82 8.648.939 % 10,00  
YBTAS 8.650,00 679.420 % 10,00  
ISBTR 42.361,10 635.417 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4497 8,4921 % -0,71  
Frank 7,1031 7,1459 % -0,59  
Riyal 1,8435 1,8528 % -0,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.734 17,15  
Altın Gr. 387 388 2,42  
Cumhuriyet 2.490 2.535 16,00  
Tam 2.563 2.601 16,50  
Yarım 1.251 1.271 8,00  
Çeyrek 625 636 4,10  
Gümüş.Ons 15,83 15,86 0,27  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,04  
B. Petrol 30,54 30,54 1,35  
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