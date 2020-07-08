***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.07.2020 15:37
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Bankamızca 07 Mayıs 2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 62 gün vadeli ,iskontolu TRFANBK72013 ISIN kodlu 152,500,000 TL nominal değerindeki Finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857002
BIST
15:29119.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 82,11
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.064
15:296,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
15:297,7506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0136
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7580
En Düşük
7,7149
15:29398,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,07
|Açılış
|: 398,04
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
398,49
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.284.627
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.141.550
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|5.083.285
|% 9,99
|
|LUKSK
|18,18
|2.180.808
|% 9,98
|
|BURCE
|11,15
|12.370.738
|% 9,96
|
|SNPAM
|9,63
|9.827.708
|% -9,92
|
|SONME
|8,65
|18.638.693
|% -6,49
|
|HALKS
|3,54
|204.067
|% -6,10
|
|FENER
|12,97
|81.551.216
|% -5,88
|
|OZGYO
|2,56
|64.732.723
|% -5,19
|
|EKGYO
|2,28
|2.115.645.541
|% 1,79
|
|SISE
|6,43
|1.303.279.076
|% -0,92
|
|GARAN
|8,19
|999.073.015
|% -1,56
|
|PETKM
|4,36
|922.030.283
|% -1,36
|
|TRKCM
|4,38
|783.629.265
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,28
|2.115.645.541
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,26
|701.747.495
|% 2,19
|
|IHLGM
|1,90
|413.163.490
|% 1,06
|
|PETKM
|4,36
|922.030.283
|% -1,36
|
|SISE
|6,43
|1.303.279.076
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5922
|8,6353
|% 0,16
|
|Frank
|7,2644
|7,3082
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|8,09
|
|Altın Gr.
|398
|398
|2,34
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.600
|15,70
|
|Tam
|2.656
|2.667
|16,10
|
|Yarım
|1.290
|1.305
|7,90
|
|Çeyrek
|645
|653
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,43
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,07
|4,08
|0,05
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|0,15
|