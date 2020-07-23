***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.07.2020 11:48
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Bankamızca 14 Mayıs 2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli ,iskontolu TRFANBK72021 ISIN kodlu 139,326,000 TL nominal değerindeki Finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861333
BIST
14:33119.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 1.442,50
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
14:336,8492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
14:337,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
14:33413,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,29
|Açılış
|: 413,65
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.440.203
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|434.038
|% 9,99
|
|BURCE
|19,50
|33.237.756
|% 9,98
|
|KLNMA
|52,25
|179.884.947
|% 9,95
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|IZTAR
|5,06
|732.244
|% -4,71
|
|ISBIR
|1.240,00
|627.680
|% -4,62
|
|ASELS
|34,74
|1.270.926.228
|% 2,96
|
|ISFIN
|4,27
|804.101.323
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,34
|761.154.375
|% -1,26
|
|THYAO
|11,90
|740.447.504
|% 1,62
|
|KRDMD
|3,15
|547.736.720
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,34
|761.154.375
|% -1,26
|
|ISFIN
|4,27
|804.101.323
|% 3,64
|
|KRDMD
|3,15
|547.736.720
|% 0,96
|
|ZOREN
|2,63
|380.032.277
|% 3,95
|
|IHLGM
|1,76
|239.719.528
|% 1,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6721
|8,7156
|% -0,32
|
|Frank
|7,3564
|7,4007
|% 0,23
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|8,35
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.694
|2.717
|18,90
|
|Tam
|2.775
|2.788
|19,40
|
|Yarım
|1.347
|1.364
|9,50
|
|Çeyrek
|676
|683
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|-0,06
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|-0,16
|