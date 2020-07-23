***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Bankamızca 14 Mayıs 2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli ,iskontolu TRFANBK72021 ISIN kodlu 139,326,000 TL nominal değerindeki Finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861333BIST