***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2020 16:29
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nca alınan 31/08/2020 tarih ve 2020/134 sayılı karar ile 1.800.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurtiçinde
halka arz edilmeksizin ,tahsisli ve /veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili tüm konularda Genel Müdürlüğün
yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda SPK'ya gerekli başvurular yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872647
BIST
18:051.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.086
En Düşük
1.064
18:057,3744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0284
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3782
En Düşük
7,3225
18:058,8092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0374
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
18:05468,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,36
|Açılış
|: 468,20
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|4,73
|57.402.923
|% 10,00
|
|KUYAS
|2,86
|64.795.646
|% 10,00
|
|YONGA
|28,60
|553.045
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|5.918.373
|% 10,00
|
|LUKSK
|24,86
|2.529.580
|% 10,00
|
|IZMDC
|25,38
|1.908.297
|% -10,00
|
|BURVA
|62,60
|2.458.649
|% -9,99
|
|BURCE
|23,30
|1.984.293
|% -9,97
|
|RALYH
|6,02
|17.074.416
|% -9,88
|
|ULAS
|2,88
|62.126.593
|% -9,72
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|ASELS
|16,83
|929.711.310
|% 3,63
|
|GARAN
|6,89
|820.320.228
|% 1,92
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|EKGYO
|1,76
|496.743.486
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,01
|726.914.093
|% -1,31
|
|PETKM
|3,96
|729.105.801
|% 1,28
|
|SISE
|6,20
|1.132.394.316
|% 2,65
|
|GSRAY
|3,17
|472.002.347
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3655
|7,3744
|% 0,39
|
|Euro
|8,7922
|8,8092
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,8546
|9,9040
|% 0,65
|
|Frank
|8,0891
|8,1378
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9591
|1,9689
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|6,96
|
|Altın Gr.
|468
|468
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|28,41
|28,44
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,74
|0,09
|
|B. Petrol
|45,90
|45,90
|0,62
|