***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nca alınan 31/08/2020 tarih ve 2020/134 sayılı karar ile 1.800.000.000 TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurtiçindehalka arz edilmeksizin ,tahsisli ve /veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesine ve ihraçla ilgili tüm konularda Genel Müdürlüğünyetkilendirilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda SPK'ya gerekli başvurular yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872647BIST