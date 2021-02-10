***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.02.2021 16:43
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 27.32
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ NAMIK ÜLKE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ FİKRİYE FİLİZ HASESKİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 0.09
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ EROL ALTINTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 0.63
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ ENGİN TÜRKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ YUSUF GEZGÖR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ İZZET ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 0
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ İBRAHİM SENCAN DEREBEYOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI İş Adamı / İş Kadını
NAMIK ÜLKE YÖN. KUR. ÜYESİ VE GEN. MÜD. Bankacı
FİKRİYE FİLİZ HASESKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İş Adamı / İş Kadını
EROL ALTINTUĞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İş Adamı / İş Kadını
ENGİN TÜRKER YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bankacı
YUSUF GEZGÖR YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bankacı
İZZET ŞAHİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Bankacı
İBRAHİM SENCAN DEREBEYOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908899
BIST