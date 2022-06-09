***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 15.27ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ NAMIK ÜLKE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ FİKRİYE FİLİZ BAŞARAN HASESKİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 0.05ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ EROL BAŞARAN ALTINTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 0.35ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ YUSUF GEZGÖR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ İBRAHİM SENCAN DEREBEYOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ SUAT İNCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI İş Adamı / İş KadınıNAMIK ÜLKE YÖN. KUR. ÜYESİ VE GEN. MÜD. BankacıFİKRİYE FİLİZ BAŞARAN HASESKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İş Adamı / İş KadınıEROL BAŞARAN ALTINTUĞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İş Adamı / İş KadınıYUSUF GEZGÖR YÖNETİM KURULU ÜYESİ BankacıİBRAHİM SENCAN DEREBEYOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ BankacıSUAT İNCE YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bankacıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036423BIST