***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.06.2022 15:35
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 15.27
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ NAMIK ÜLKE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ FİKRİYE FİLİZ BAŞARAN HASESKİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 0.05
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ EROL BAŞARAN ALTINTUĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 0.35
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ YUSUF GEZGÖR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ İBRAHİM SENCAN DEREBEYOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0
ANADOLUBANK ANONİM ŞİRKETİ SUAT İNCE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 0
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI İş Adamı / İş Kadını
NAMIK ÜLKE YÖN. KUR. ÜYESİ VE GEN. MÜD. Bankacı
FİKRİYE FİLİZ BAŞARAN HASESKİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İş Adamı / İş Kadını
EROL BAŞARAN ALTINTUĞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ İş Adamı / İş Kadını
YUSUF GEZGÖR YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bankacı
İBRAHİM SENCAN DEREBEYOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bankacı
SUAT İNCE YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bankacı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036423
BIST