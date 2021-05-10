***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
10.05.2021 20:03
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2021
Karar Sayısı
-
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
ANADOLUBANK AŞ 31.03.2021 SOLO SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936040
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 19,57
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.462
En Düşük
1.448
18:058,2744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0404
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
18:0510,0669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0401
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0854
En Düşük
10,0015
18:05488,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,74
|Açılış
|: 488,53
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|10,12
|156.975.219
|% 10,00
|
|INVEO
|132,00
|106.797.237
|% 10,00
|
|AYES
|24,20
|4.593.525
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.850.284
|% 9,98
|
|KARTN
|66,20
|189.574.597
|% 9,97
|
|VAKFN
|13,99
|4.528.493
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,52
|969.959
|% -9,94
|
|AYEN
|6,00
|86.786.069
|% -8,54
|
|JANTS
|76,90
|198.409.282
|% -6,90
|
|PEKGY
|1,29
|63.752.612
|% -6,52
|
|GARAN
|7,83
|1.707.234.968
|% 1,42
|
|THYAO
|13,37
|1.222.702.786
|% 2,93
|
|PETKM
|6,61
|1.170.924.744
|% 1,23
|
|KRDMD
|8,71
|1.068.892.744
|% 2,71
|
|KOZAL
|128,50
|930.461.241
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,15
|521.721.053
|% 0,94
|
|GARAN
|7,83
|1.707.234.968
|% 1,42
|
|EKGYO
|1,92
|413.565.122
|% 4,35
|
|PETKM
|6,61
|1.170.924.744
|% 1,23
|
|KRDMD
|8,71
|1.068.892.744
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2726
|8,2744
|% 0,49
|
|Euro
|10,0522
|10,0669
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,6657
|11,7242
|% 1,61
|
|Frank
|9,1490
|9,2041
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1982
|2,2092
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|6,13
|
|Altın Gr.
|488
|488
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,39
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,01
|
|B. Petrol
|68,36
|68,36
|0,08
|