***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
13.08.2021 16:17
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/08/2021
Karar Sayısı
-
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Anadolubank A.Ş. 30.06.2021 Solo Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957975
BIST
16:301.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,25
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
16:308,5533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0125
|Açılış
|: 8,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
16:3010,0770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0137
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0956
En Düşük
10,0035
16:30484,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,46
|Açılış
|: 484,82
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
485,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler16:30
|VKING
|7,60
|4.390.211
|% 9,99
|
|MEDTR
|36,88
|60.581.179
|% 9,96
|
|IZFAS
|6,20
|5.633.180
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|36.890.272
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.134.838
|% 9,87
|
|IDGYO
|2,95
|13.946.970
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|EDATA
|15,90
|10.314.702
|% -5,64
|
|KUYAS
|2,38
|5.899.139
|% -5,56
|
|GARAN
|9,30
|935.309.315
|% 0,11
|
|KRDMD
|8,35
|793.429.411
|% 2,83
|
|SISE
|8,62
|639.537.881
|% 2,38
|
|TUPRS
|100,30
|556.673.315
|% 2,03
|
|THYAO
|12,42
|417.082.999
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,51
|298.710.141
|% 0,00
|
|GARAN
|9,30
|935.309.315
|% 0,11
|
|KRDMD
|8,35
|793.429.411
|% 2,83
|
|SISE
|8,62
|639.537.881
|% 2,38
|
|TSKB
|1,34
|78.858.463
|% 3,08
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5496
|8,5533
|% 0,15
|
|Euro
|10,0634
|10,0770
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,7812
|11,8403
|% 0,19
|
|Frank
|9,2526
|9,3083
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2702
|2,2816
|% -0,02
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|10,75
|
|Altın Gr.
|484
|485
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|15,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|16,23
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|7,85
|
|Çeyrek
|777
|795
|3,92
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,09
|
|B. Petrol
|71,30
|71,30
|-0,01
|