***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/11/2022Karar Sayısı81Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıANADOLUBANK A.Ş. 30092022 SOLO SORUMLULUK BEYANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079634BIST