***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
17.06.2020 18:06
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/06/2020
Karar Sayısı
-
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851662
BIST
17:53110.960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 20,16
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
17:536,8581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0157
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
17:537,7020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0100
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
17:53380,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,32
|Açılış
|: 380,63
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,76
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|223.113.350
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.292.185
|% 9,98
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|94.033.156
|% 9,94
|
|BAYRK
|8,42
|15.271.918
|% 9,92
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|MSGYO
|2,69
|78.619.299
|% -8,81
|
|CASA
|21,36
|26.995
|% -4,98
|
|SNKRN
|3,39
|1.958.017
|% -4,78
|
|SUMAS
|13,30
|10.170
|% -4,39
|
|EKGYO
|1,90
|482.726.445
|% -1,55
|
|TRGYO
|3,26
|359.548.160
|% 1,87
|
|ODAS
|2,14
|358.450.800
|% -0,47
|
|ALBRK
|1,60
|291.581.696
|% 3,23
|
|ADESE
|1,78
|241.983.898
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,90
|482.726.445
|% -1,55
|
|ALBRK
|1,60
|291.581.696
|% 3,23
|
|ODAS
|2,14
|358.450.800
|% -0,47
|
|ADESE
|1,78
|241.983.898
|% 0,56
|
|IHLGM
|1,55
|184.896.294
|% -1,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5752
|8,6182
|% -0,11
|
|Frank
|7,1697
|7,2129
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-0,07
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.484
|3,40
|
|Tam
|2.535
|2.549
|-0,40
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|1,70
|
|Çeyrek
|620
|624
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,52
|17,55
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,01
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-0,59
|
Seans Raporu
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