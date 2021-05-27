***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
27.05.2021 18:00
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/05/2021
Karar Sayısı
-
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
ANADOLUBANK AŞ 31.03.2021 KONSOLİDE SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938459
BIST
18:051.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,03
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
18:058,5457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0898
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5457
En Düşük
8,4264
18:0510,4401
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1244
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4401
En Düşük
10,2928
18:05518,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,61
|Açılış
|: 518,32
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
519,86
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,19
|25.344.278
|% 10,00
|
|SRVGY
|82,60
|24.924.133
|% 9,99
|
|TUCLK
|10,72
|66.297.091
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.663.176
|% 9,95
|
|ISBIR
|7.829,80
|3.324.482
|% 8,45
|
|KUTPO
|44,56
|124.325.356
|% -9,98
|
|ISGSY
|12,28
|62.911.728
|% -9,97
|
|GEDZA
|45,78
|44.859.004
|% -9,97
|
|METUR
|26,78
|30.088.120
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|56.203.452
|% -9,88
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|SAHOL
|8,44
|890.970.125
|% -0,35
|
|EREGL
|18,86
|692.222.137
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|418.188.608
|% -0,53
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|KARSN
|4,68
|515.403.127
|% -3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5403
|8,5458
|% 1,06
|
|Euro
|10,4259
|10,4393
|% 1,20
|
|Sterlin
|12,0535
|12,1140
|% 1,25
|
|Frank
|9,4657
|9,5227
|% 0,93
|
|Riyal
|2,2667
|2,2781
|% 0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-5,77
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,78
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,08
|
|B. Petrol
|68,95
|68,95
|0,22
|