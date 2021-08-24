***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
24.08.2021 14:51
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/08/2021
Karar Sayısı
-
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Anadolubank A.Ş. 30.06.2021 Konsolide Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960199
BIST
17:451.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:458,4191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:459,9078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0021
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
17:45488,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,44
|Açılış
|: 489,05
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:45
|MAALT
|196,90
|48.325.335
|% 10,00
|
|GESAN
|24,86
|15.467.345
|% 10,00
|
|HATEK
|18,61
|27.704.197
|% 9,99
|
|BRLSM
|12,11
|741.207.224
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.217.501
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.679.807
|% -9,95
|
|VBTYZ
|22,60
|72.671.322
|% -8,65
|
|EDATA
|16,90
|84.961.389
|% -8,10
|
|DENGE
|1,66
|2.359.016
|% -7,78
|
|SANFM
|20,78
|5.973.587
|% -6,23
|
|THYAO
|12,84
|1.341.171.907
|% 2,80
|
|GARAN
|9,50
|1.005.839.817
|% -0,52
|
|BRLSM
|12,11
|741.207.224
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,73
|646.990.463
|% 0,78
|
|EREGL
|18,70
|519.904.077
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,57
|372.680.693
|% -0,39
|
|EKGYO
|1,87
|222.339.077
|% 0,54
|
|THYAO
|12,84
|1.341.171.907
|% 2,80
|
|GARAN
|9,50
|1.005.839.817
|% -0,52
|
|KRDMD
|7,73
|646.990.463
|% 0,78
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4151
|8,4191
|% -0,01
|
|Euro
|9,9024
|9,9078
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,5297
|11,5875
|% -0,01
|
|Frank
|9,1967
|9,2521
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2371
|2,2483
|% -0,14
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,12
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,05
|
|B. Petrol
|69,82
|69,82
|1,45
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:57MAALT
Yüzde 10.00 oranında artışla 196.90 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 963 adet işlem
-
17:56ACSEL
Yüzde 4.23 oranında artışla 17.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 881, 708 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, THYAO, PGSUS
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 37 artarak (% 0.42 ) 1, 297
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, GESAN, TKURU, SUMAS, MAALT, CLEBI, BRLSM, IZFAS, HATEK