***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi22/03/2022Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıANADOLUBANK A.Ş. 31.12.2021 KONSOLİDE SORUMLULUK BEYANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012103BIST