***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
19.08.2022 16:30
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/08/2022
Karar Sayısı
2022 / 108
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
ANADOLUBANK A.Ş. 30.06.2022 KONSOLİDE SORUMLULUK BEYANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057118
BIST
16:213.033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 12,96
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
16:2118,1160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0370
|Açılış
|: 18,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
16:2118,2358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0252
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1952
16:211.023,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.023,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,79
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler16:21
|HKTM
|13,31
|1.293.013
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|68.965.805
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|27.797.187
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|68.916.607
|% 9,95
|
|UFUK
|72,40
|1.582.487
|% 9,95
|
|ALCTL
|31,26
|83.892.106
|% -9,97
|
|GZNMI
|41,84
|380.826.540
|% -8,77
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DENGE
|2,24
|59.227.434
|% -7,82
|
|DOKTA
|32,14
|12.640.047
|% -6,79
|
|THYAO
|69,65
|4.167.193.936
|% 0,00
|
|SISE
|25,66
|2.988.023.347
|% 0,63
|
|PETKM
|11,17
|2.687.789.130
|% 0,99
|
|EREGL
|29,80
|2.432.910.507
|% 1,09
|
|TUPRS
|333,50
|2.353.166.544
|% 1,37
|
|EKGYO
|3,72
|1.704.974.520
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,76
|2.145.695.849
|% -2,54
|
|ALBRK
|2,06
|555.227.129
|% 5,10
|
|DOHOL
|4,92
|1.279.380.822
|% 3,80
|
|PETKM
|11,17
|2.687.789.130
|% 0,99
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1112
|18,1160
|% 0,20
|
|Euro
|18,2143
|18,2358
|% -0,14
|
|Sterlin
|21,3690
|21,4762
|% -0,58
|
|Frank
|18,8559
|18,9695
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8100
|4,8341
|% 0,30
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-1,42
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|1,64
|
|Cumhuriyet
|6.828
|6.931
|-26,00
|
|Tam
|6.861
|6.913
|-24,00
|
|Yarım
|3.343
|3.380
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.689
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,30
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,29
|95,29
|-1,30
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:36AYEN
Yüzde 6.84 oranında artışla 25.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 654, 131 adet işlem
-
16:35TCELL
Yüzde 4.60 oranında artışla 18.86 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 495, 049 adet işlem
-
16:34EMKEL
Yüzde 6.20 oranında artışla 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 068, 471 adet işlem
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 47 artarak (% 0.23 ) 3, 297
-
16:33XU100
Endeks 3, 033 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 48, 645.00 milyon TL de