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***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

23.03.2023 18:45
***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/03/2023
Karar Sayısı
2023 / 43
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

ANADOLUBANK A.Ş. 31122022 KONSOLİDE SORUMLULUK BEYANI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127511


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DGGYO 38,10 105.574.376 % 9,99  
EYGYO 19,97 119.174.172 % 9,97  
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Tam 8.234 8.336 76,00  
Yarım 4.036 4.079 37,00  
Çeyrek 2.018 2.040 19,00  
Gümüş.Ons 23,08 23,11 0,12  
Gümüş Gr. 14,17 14,19 0,11  
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