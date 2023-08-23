***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***ADB*** ANADOLUBANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi23/08/2023Karar Sayısı2023 / 108Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıANADOLUBANK A.Ş. 30.06.2023 KONSOLİDE SORUMLULUK BEYANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188645BIST