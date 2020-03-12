***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.03.2020 18:14
***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 12.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Denetim Komitesinin uygun görüşü doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususunun Şirketimizin 17.03.2020 tarihinde yapılacak olan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarımızın onayına sunulmasına, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827700
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: -7,26%
|| -7.326,77
|Açılış
|: 98.448
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|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
18:056,2942
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
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|Açılış
|: 6,2810
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|Önceki Kapanış
|: 6,1950
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6,3037
En Düşük
6,2064
18:057,0060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 7,0020
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|Önceki Kapanış
|: 7,0040
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7,0740
En Düşük
6,9776
18:05318,53
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -8,12
|Açılış
|: 318,34
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|80.376.062
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.638.383
|% 15,00
|
|PINSU
|2,69
|28.721.614
|% 13,50
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|SELEC
|8,16
|234.888.811
|% 10,57
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.656.087
|% -20,00
|
|KFEIN
|8,40
|17.485.184
|% -20,00
|
|MEPET
|1,16
|3.774.611
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.896.197
|% -20,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% -6,88
|
|THYAO
|8,48
|704.179.569
|% -11,76
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% -8,77
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 6,94
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% -19,57
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% -17,53
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8910
|7,9305
|% -0,61
|
|Frank
|6,6077
|6,6475
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6700
|1,6784
|% 1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-59,19
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-6,53
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,82
|15,86
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,22
|-0,13
|
|B. Petrol
|33,59
|33,59
|-2,20
|