***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2020 15:28
***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.03.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 17.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Denetim Komitesinin uygun görüşü doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830078
BIST
15:2885.226
En Yüksek
|Değişim
|: -3,03%
|| -2.662,11
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
15:286,4905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
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|Açılış
|: 6,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4949
En Düşük
6,4177
15:287,1284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0645
|Açılış
|: 7,1360
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1246
15:28309,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -4,13
|Açılış
|: 309,31
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.235.896
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|KARTN
|290,50
|7.137.603
|% 6,45
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|OLMIP
|3,20
|1.160.228
|% 3,56
|
|FROTO
|50,85
|14.286.088
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.363.338
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|15.386.248
|% -10,00
|
|KAPLM
|3,78
|85.117
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|5.732.071
|% -10,00
|
|ASELS
|21,46
|924.272.622
|% -6,37
|
|THYAO
|7,95
|777.140.105
|% -3,40
|
|GARAN
|8,26
|555.279.096
|% 0,85
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|AKBNK
|5,94
|238.742.320
|% -0,50
|
|YKBNK
|2,02
|236.944.045
|% -0,49
|
|IHLGM
|0,79
|80.558.319
|% -8,14
|
|THYAO
|7,95
|777.140.105
|% -3,40
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|TSKB
|0,89
|77.134.191
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8269
|7,8662
|% -0,55
|
|Frank
|6,7350
|6,7756
|% -0,45
|
|Riyal
|1,7224
|1,7311
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-38,75
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,08
|
|Cumhuriyet
|2.064
|2.095
|27,00
|
|Tam
|2.050
|2.103
|19,68
|
|Yarım
|991
|1.017
|9,52
|
|Çeyrek
|497
|509
|4,76
|
|Gümüş.Ons
|12,38
|12,41
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|29,80
|29,80
|-0,25
|