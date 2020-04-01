***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2020 14:58
***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.03.2020
Tescil Tarihi
18.03.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.03.2020-10043
Açıklamalar
Şirketimizin 17.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, Denetim Komitesinin uygun görüşü doğrultusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) bağımsız denetçi olarak seçimi onaylanarak 18.03.2020 tarihinde tescil edilmiş olup 24.03.2020 tarihli 10043 numaralı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833827
BIST
15:0388.989
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341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.270.543
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.158.551
|% -9,80
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|PEKGY
|2,49
|23.937.466
|% -7,78
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|GEDIK
|17,65
|12.662.866
|% -7,54
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|INFO
|7,99
|558.370
|% -5,89
|
|THYAO
|9,05
|565.107.601
|% -0,22
|
|ASELS
|23,08
|504.508.569
|% -2,20
|
|SASA
|8,86
|480.013.561
|% 1,03
|
|GARAN
|7,96
|431.823.197
|% -2,09
|
|PETKM
|3,33
|401.180.741
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,08
|214.498.445
|% 2,86
|
|ODAS
|1,39
|212.220.742
|% 2,21
|
|IHLAS
|0,53
|69.584.099
|% 3,92
|
|KRDMD
|1,94
|258.527.905
|% 2,11
|
|PETKM
|3,33
|401.180.741
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2265
|8,2678
|% 0,47
|
|Frank
|6,8750
|6,9164
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7660
|1,7748
|% 0,76
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|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.583
|1.583
|5,90
|
|Altın Gr.
|340
|341
|4,89
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,92
|13,95
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
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|B. Petrol
|25,44
|25,44
|-0,91
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