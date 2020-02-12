***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Entegre Rapor
12.02.2020 18:16
***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Entegre Rapor )
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Entegre Rapor
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Açıklamalar
Adana Çimento San. Türk A.Ş. olarak, sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda, ekonomik, sosyal ve çevresel etkimizin takibini, kaynakların verimli kullanımını ve döngüsel ekonomiyi iş süreçlerine entegre etmeyi hedefleyen bakış açımızla ikincisini hazırladığımız, 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi faaliyetlerimizi kapsayan 2018 yılı entegre raporumuzu siz paydaşlarımızın kullanımına sunmaktayız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818647
BIST
18:05120.049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 250,92
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
18:056,0485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0317
|Açılış
|: 6,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0631
En Düşük
6,0002
18:056,5816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0091
|Açılış
|: 6,5940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6062
En Düşük
6,5491
18:05305,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,64
|Açılış
|: 305,11
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
305,72
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|163.137.117
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|11.722.773
|% 15,31
|
|GYHOL
|29,44
|4.998.114
|% 15,00
|
|OZBAL
|2,61
|31.364.144
|% 14,98
|
|SNPAM
|8,23
|2.266.023
|% 14,94
|
|TRCAS
|3,74
|384.523.293
|% -9,22
|
|KRSAN
|9,00
|360.888
|% -8,26
|
|ALYAG
|0,64
|2.490.180
|% -7,25
|
|DOKTA
|46,60
|22.140.089
|% -4,74
|
|ORMA
|5,05
|50.237
|% -4,72
|
|ASELS
|28,00
|4.075.396.127
|% 13,09
|
|THYAO
|14,82
|3.146.181.484
|% 3,64
|
|HALKB
|7,26
|762.289.917
|% 4,61
|
|GARAN
|11,71
|634.799.159
|% -1,76
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 2,31
|
|IHLGM
|1,32
|378.651.921
|% -1,49
|
|ODAS
|2,21
|603.292.830
|% 2,31
|
|EKGYO
|1,66
|444.951.035
|% 0,61
|
|THYAO
|14,82
|3.146.181.484
|% 3,64
|
|KRDMD
|2,93
|533.902.285
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8230
|7,8622
|% 0,63
|
|Frank
|6,1653
|6,2024
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6088
|1,6169
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|-0,86
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.047
|1,00
|
|Tam
|2.007
|2.058
|0,19
|
|Yarım
|970
|995
|0,09
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|17,48
|17,52
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,76
|55,76
|1,75
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