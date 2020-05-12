***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Finansal Rapor









***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 163.948.615 126.903.762Satışların Maliyeti20 -129.634.007 -114.100.793TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.314.608 12.802.969BRÜT KAR (ZARAR)34.314.608 12.802.969Genel Yönetim Giderleri-9.563.216 -12.850.074Pazarlama Giderleri-1.455.774 -3.540.156Araştırma ve Geliştirme Giderleri-110.000 -90.617Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler6.836.615 4.049.372Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.528.096 -1.294.320ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.494.137 -922.826Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 587.019 44.729.364Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -5.923.967 -512.299Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar4 -1.016.316 -1.617.475FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)20.140.873 41.676.764Finansman Gelirleri22 14.698.006 35.725.530Finansman Giderleri22 -3.744.660 -24.798.570SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)31.094.219 52.603.724Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.328.428 -5.693.381Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -8.368.435 -8.494.390Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 1.040.007 2.801.009SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)23.765.791 46.910.343DÖNEM KARI (ZARARI)23.765.791 46.910.343Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23.765.791 46.910.343Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç A Grubu 19 0,15000000 0,29000000Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç B Grubu 19 0,10000000 0,20000000Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç C Grubu 19 0,01000000 0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.934.293 273.892.265Dönem Karı (Zararı)23.765.791 46.910.343Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)23.765.791 46.910.343Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.666.802 15.899.385Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.519.711 8.797.620Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 7.245.035Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.245.035Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler872.121 10.149.217Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler662.915 2.640.196Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler209.206 7.509.021Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler21 -4.044.860Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-599.375 13.896.568Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.816.241 3.370.817Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.216.866 10.525.751Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler5.529.601 4.195.494Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 5.529.601 -5.195.010Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler9.390.504Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler1.016.316 -430.919İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler1.016.316 -430.919Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.328.428 5.693.381İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-29.602.151İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.368.317 256.348.792Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.836.542 9.086.424Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-299.476 -6.639.170Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler15.835.261 15.908.849Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)539.394 -2.503.611Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.358.248 302.774Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-248.706 240.193.526Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları34.064.276 319.158.520Alınan Faiz810.230 -18.763.029Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-125.181 -712.650Vergi İadeleri (Ödemeleri)18 -4.815.032 -25.790.576YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.786.366 -18.986.052Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -9.786.366 -21.174.479Alınan Temettüler2.188.427FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI223.270 -381.188.014İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -54.515.327İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-54.515.327Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri698.597 -102.857.021Kredilerden Nakit Girişleri698.597 -102.857.021Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-617.966Ödenen Temettüler-239.173.706Ödenen Faiz-2.863.372Alınan Faiz22 3.006.011 15.358.040YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.371.197 -126.281.801NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.371.197 -126.281.801DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ217.619.737 556.549.466DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ237.990.934 430.267.665Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 237.990.934 217.619.737Finansal Yatırımlar13 23.980.627 29.510.228Ticari Alacaklar7 158.848.727 139.012.184İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 - 7 22.343.297 21.237.899İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 136.505.430 117.774.285Diğer Alacaklar1.102.549 5.776.170İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 357.725 3.168.460İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar744.824 2.607.710Stoklar8 121.543.259 137.378.520Peşin Ödenmiş Giderler9 2.548.885 3.088.279Diğer Dönen Varlıklar19.982.347 15.009.350ARA TOPLAM565.997.328 547.394.468Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR565.997.328 547.394.468DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar339.900 339.900İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 24.501 24.501İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar315.399 315.399Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar4 32.720.607 33.736.923Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 12.243.996 12.243.996Maddi Duran Varlıklar12 519.495.441 517.696.961Kullanım Hakkı Varlıkları11 9.398.118 9.712.603Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 13.194.506 13.332.429Şerefiye7.062.941 7.062.941Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.131.565 6.269.488Peşin Ödenmiş Giderler9 12.492 12.492Ertelenmiş Vergi Varlığı18 8.726.621 7.686.614TOPLAM DURAN VARLIKLAR596.131.681 594.761.918TOPLAM VARLIKLAR1.162.129.009 1.142.156.386KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 698.597 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar698.597 0Banka Kredileri698.597Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 77.122.430 77.465.066İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 77.122.430 77.465.066Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.431.380 1.733.382İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları75.691.050 75.731.684Ticari Borçlar7 66.623.399 75.981.647İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 - 7 21.367.063 19.742.747İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 45.256.336 56.238.900Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.958.566 1.963.795Diğer Borçlar2.806.755 2.269.522İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.806.755 2.269.522Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.994.419 2.780.358Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 8.272.936 4.719.533Kısa Vadeli Karşılıklar9.851.086 9.548.110Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.232.589 1.138.819Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 8.618.497 8.409.291ARA TOPLAM170.328.188 174.728.031TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER170.328.188 174.728.031UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 8.292.643 8.255.113İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.292.643 8.255.113Kiralama İşlemlerinden Borçlar8.292.643 8.255.113Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)72.903 72.903Uzun Vadeli Karşılıklar21.253.625 20.684.480Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19.612.152 19.043.007Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.641.473 1.641.473TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.619.171 29.012.496TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER199.947.359 203.740.527ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar962.181.650 938.415.859Ödenmiş Sermaye17 336.182.000 336.182.000Geri Alınmış Paylar (-)-38.190.738 -38.190.738Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.825.712 -3.825.712Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.324.983 -3.324.983Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.324.983 -3.324.983Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-500.729 -500.729Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 176.822.302 176.822.302Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları467.428.007 361.085.704Net Dönem Karı veya Zararı23.765.791 106.342.303TOPLAM ÖZKAYNAKLAR962.181.650 938.415.859TOPLAM KAYNAKLAR1.162.129.009 1.142.156.386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 336.182.000 -2.474.273 -1.716.495 -4.190.768 5.380.815 154.585.842 151.398.096 483.136.386 1.126.492.371 1.126.492.371Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler22.236.460 460.899.926 -483.136.386Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.620 -5.620 8.421 46.910.343 46.913.144 46.913.144Dönem Karı (Zararı)46.910.343 46.910.343 46.910.343Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.620 -5.620 8.421 2.801 2.801Kar Payları-239.173.706 -239.173.706 -239.173.706Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-38.190.738 -16.324.589 -54.515.327 -54.515.327Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması1.321.277 1.321.277 -5.389.236 -1.321.277 -5.389.236 -5.389.236Dönem Sonu Bakiyeler17 336.182.000 -38.190.738 -2.474.273 -400.838 -2.875.111 0 176.822.302 355.478.450 46.910.343 874.327.246 874.327.246Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler17 336.182.000 -38.190.738 -3.324.983 -500.729 -3.825.712 176.822.302 361.085.704 106.342.303 938.415.859 938.415.859Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler106.342.303 -106.342.303 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)23.765.791 23.765.791 23.765.791Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDönem Sonu Bakiyeler17 336.182.000 0 0 0 0 -38.190.738 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.324.983 0 0 0 0 -500.729 0 0 -3.825.712 0 176.822.302 467.428.007 23.765.791 962.181.650 962.181.650Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)23.765.791 46.910.343DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -5.620Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 -5.620Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-5.620Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 8.421Yabancı Para Çevrim Farkları0 8.421Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)8.421DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 2.801TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.765.791 46.913.144Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları23.765.791 46.913.144http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844588BIST