***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.02.2020 20:19
***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi ve Ekleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 24.02.2020
Genel Kurul Tarihi 17.03.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe YÜREĞİR
Adres Ceyhan Yolu Üzeri 12.Km ADANA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2019 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin 2019 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,
8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
13 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan GK Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 KY 1.3.1 Olağan GK Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821309
BIST