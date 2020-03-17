***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 24.02.2020Genel Kurul Tarihi 17.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2020Ülke TürkiyeŞehir ADANAİlçe YÜREĞİRAdres Ceyhan Yolu Üzeri 12.Km ADANAGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2019 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin 2019 Yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,7 - 2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,13 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2020- 31.12.2020 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,14 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan GK Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 KY 1.3.1 Olağan GK Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1- 2019 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı onaylandı. 2- Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi. 3- 2019 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaylandı. 4- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapıldı. 5- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi. 6- 2020 yılı Bağımsız Denetim firması seçimi yapıldı 7- 2020 yılında yapılacak bağışlarının sınırı belirlendi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 ADANA 2019 OLAĞAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2019 OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI.pdf - Tutanakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830076BIST