***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel KuruluToplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri C GrubuKarar Tarihi 24.02.2020Genel Kurul Tarihi 25.03.2020Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2020Ülke TürkiyeŞehir ADANAİlçe YÜREĞİRAdres Ceyhan Yolu Üzeri 12.Km. AdanaGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - Duyuru Metni çerçevesinde: Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılarak birleşmeye olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları, Ayrılma hakkı kullanım fiyatının A grubu paylar için 7,0311 TL, B grubu paylar için 5,237 TL ve C grubu paylar için 2,0348 TL olacağı, Ayrılma hakkı kullanım süresinin birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içerisinde başlanmasına ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 20 (yirmi) iş günü olmasına, Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin, yetkilendirilen aracı kurum vasıtasıyla paylarını teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği hakkında imtiyazlı pay sahiplerine bilgi verilmesi,4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından 14.02.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı TTK'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)5 - Duyuru Metni ve Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde mevcut imtiyazlı (A), (B) ve (C) grubu payların mevcut imtiyazlarının devam etmemesi, imtiyazlı paylar için eşdeğer haklar öngörülmemesi ve devralan Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de bu imtiyazlar mukabilinde imtiyazlı pay sahiplerine Uzman Kuruluş Raporu doğrultusunda uygun miktarda pay verilmesi hakkında imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunun onayına sunulması,6 - Şirketimizin Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda karar alınması,7 - KapanışGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 İmtiyazlı Paylar Olağanüstü GK Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 KY 1.3.1 İmtiyazlı Paylar Olağanüstü GK Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni TTK 454. maddesinin 3.fıkrasında Özel kurul imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda temsil edilen payların çoğunluğuyla karar alır. şeklinde belirtilen toplantı nisabına ulaşılmadığı tespit edildiğinden gündem maddeleri görüşülememiştir. Bu kapsamda TTK'nun 454. maddesinin 5.fıkrasında belirtilen Çağrıya rağmen, süresi içinde özel kurul toplanamazsa, genel kurul kararı onaylanmış sayılır. İfadesi gereğince 25.03.2020 tarihinde saat 10:00'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantı kararlarının onaylanmış sayılacağı tutanak altına alınmış ve toplantıya son verilmiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 C_GRUBU OLAĞANÜSTÜ GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832153BIST