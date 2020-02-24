***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
24.02.2020 18:50
***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Adana Çimento San.T.A.Ş. ile Oyak Elektrik A.Ş. arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin rapor hazırlanmıştır. Rapor 24.02.2020 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı
‘‘2019 yılında Grup Şirketimiz Oyak Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, Elektrik alım konulu ticari faaliyetin, SPK'nın 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış maliyeti içindeki payının %10'u aşması ve 2020 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir.'' şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821251
BIST
18:05114.789
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -2.040,18
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
18:056,1161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1612
En Düşük
6,0929
18:056,6391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0266
|Açılış
|: 6,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6757
En Düşük
6,5989
18:05325,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 3,90
|Açılış
|: 325,92
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|94.450.923
|% 20,00
|
|TURGG
|52,90
|11.616.740
|% 12,08
|
|YBTAS
|5.656,70
|424.253
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|93.816
|% 9,94
|
|HALKS
|3,35
|200.386
|% 9,84
|
|FENER
|14,32
|193.014.916
|% -11,06
|
|MTRYO
|5,38
|222.852
|% -10,18
|
|MZHLD
|12,68
|110.171
|% -9,43
|
|EPLAS
|12,50
|267.144
|% -9,35
|
|AYCES
|10,75
|783.105
|% -8,90
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% -4,55
|
|IPEKE
|10,40
|1.075.852.868
|% 6,67
|
|ASELS
|28,62
|764.284.935
|% -0,76
|
|KOZAA
|12,71
|694.950.847
|% 1,36
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,35
|
|ODAS
|2,18
|481.412.436
|% 2,83
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,35
|
|CEMAS
|1,30
|246.741.559
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,24
|219.998.984
|% 0,81
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8803
|7,9199
|% 0,10
|
|Frank
|6,2214
|6,2589
|% 0,32
|
|Riyal
|1,6255
|1,6336
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|13,35
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.202
|2.235
|69,00
|
|Tam
|2.198
|2.253
|71,02
|
|Yarım
|1.063
|1.090
|34,36
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,17
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,64
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,65
|3,66
|0,03
|
|B. Petrol
|55,80
|55,80
|-2,14
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2448, 82 kaybederek (% -2.21 ) 108, 117
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, BALAT, YBTAS, SKTAS, AVOD
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GOZDE
-
17:57
ALCTL, LUKSK, IPEKE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYCES, SALIX, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında