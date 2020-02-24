***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Adana Çimento San.T.A.Ş. ile Oyak Elektrik A.Ş. arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin rapor hazırlanmıştır. Rapor 24.02.2020 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı‘‘2019 yılında Grup Şirketimiz Oyak Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, Elektrik alım konulu ticari faaliyetin, SPK'nın 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış maliyeti içindeki payının %10'u aşması ve 2020 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir.'' şeklindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821251BIST