GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.03.2020 15:33
GÜNCEL HABERLER



***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         17.03.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu görev dağılımında
-Yönetim Kurulu Başkanlığına Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden Suat ÇALBIYIK)'nin seçilmesine,
-Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden Tahir BEKİROĞLU  )'nin seçilmesine,
karar verilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830080


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:2485.356
Değişim :  -2,88% |  -2.532,10
Açılış :  88.923  
Önceki Kapanış :  87.888  
En Yüksek
88.949 En Düşük
81.936
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 3,30 37.235.896 % 10,00  
EGCEY 0,40 71.400 % 8,11  
KARTN 290,90 7.047.503 % 6,60  
SELGD 1,39 256.018 % 4,51  
OLMIP 3,20 1.160.228 % 3,56  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8246 7,8638 % -0,58  
Frank 6,7369 6,7774 % -0,42  
Riyal 1,7234 1,7320 % 0,87  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.486 1.487 -28,46  
Altın Gr. 307 308 -5,91  
Cumhuriyet 2.056 2.085 17,00  
Tam 2.048 2.100 17,16  
Yarım 990 1.016 8,29  
Çeyrek 496 508 4,15  
Gümüş.Ons 12,44 12,47 -0,45  
Gümüş Gr. 2,57 2,58 -0,10  
B. Petrol 29,88 29,88 -0,17  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru