***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.03.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu görev dağılımında-Yönetim Kurulu Başkanlığına Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden Suat ÇALBIYIK)'nin seçilmesine,-Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden Tahir BEKİROĞLU )'nin seçilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830080BIST