***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2020 15:33
***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.03.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu görev dağılımında
-Yönetim Kurulu Başkanlığına Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden Suat ÇALBIYIK)'nin seçilmesine,
-Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden Tahir BEKİROĞLU )'nin seçilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830080
BIST
15:2485.356
En Yüksek
|Değişim
|: -2,88%
|| -2.532,10
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
15:246,4936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0657
|Açılış
|: 6,4860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4949
En Düşük
6,4177
15:247,1299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0630
|Açılış
|: 7,1325
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1246
15:24308,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -4,78
|Açılış
|: 308,65
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.235.896
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|KARTN
|290,90
|7.047.503
|% 6,60
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|OLMIP
|3,20
|1.160.228
|% 3,56
|
|TIRE
|3,51
|15.346.469
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|14.187.663
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|3.845.853
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|486.623
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|2.282.326
|% -10,00
|
|ASELS
|21,32
|912.860.657
|% -6,98
|
|THYAO
|7,94
|770.051.806
|% -3,52
|
|GARAN
|8,23
|548.011.361
|% 0,49
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|AKBNK
|5,90
|235.342.941
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,02
|234.106.875
|% -0,49
|
|IHLGM
|0,79
|80.172.081
|% -8,14
|
|THYAO
|7,94
|770.051.806
|% -3,52
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|TSKB
|0,90
|76.913.163
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8246
|7,8638
|% -0,58
|
|Frank
|6,7369
|6,7774
|% -0,42
|
|Riyal
|1,7234
|1,7320
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|-28,46
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-5,91
|
|Cumhuriyet
|2.056
|2.085
|17,00
|
|Tam
|2.048
|2.100
|17,16
|
|Yarım
|990
|1.016
|8,29
|
|Çeyrek
|496
|508
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,47
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,10
|
|B. Petrol
|29,88
|29,88
|-0,17
|
Seans Raporu
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15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2694, 18 kaybederek (% -2.53 ) 103, 915
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15:38XU100
Endeks 85, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 12 altında . İşlem hacmi 5, 928.00 milyon TL de
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15:38MNDRS
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 0.96 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 297, 008 adet işlem
-
15:37SOKM
Yüzde -9.42 oranında düşüşle 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 716, 557 adet işlem
-
15:36KERVT
Yüzde -9.89 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 066, 026 adet işlem