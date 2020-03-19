***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2020 14:01
***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,
Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin 06/03/2020 tarih ve 232 nolu Yönetim Kurulu kararına istinaden 19.03.2020 tarihinden itibaren OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Hayati NAZİK yerine Sn. Arda Kaan ALPMAN'ın belirlenmesine ve kendisine imza yetkisi verilmesine,
Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin 06/03/2020 tarih ve 2020/13 nolu Yönetim Kurulu kararına istinaden 19.03.2020 tarihinden itibaren OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Tahir BEKİROĞLU yerine Sn. Adalet TUNÇER'in belirlenmesine ve kendisine imza yetkisi verilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830682
BIST
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|MRSHL
|35,20
|447.670
|% 10,00
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|GYHOL
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|GEDIK
|12,73
|3.319.384
|% 9,93
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|GLRYH
|1,66
|1.622.251
|% 9,93
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|RTALB
|3,99
|1.179.887
|% 9,92
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|LKMNH
|4,25
|788.673
|% -9,96
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|DOKTA
|13,23
|5.465.701
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.248.291
|% -9,94
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|KLMSN
|11,07
|18.357.810
|% -9,93
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|TSPOR
|2,19
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|ASELS
|21,34
|463.995.308
|% -1,84
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|GARAN
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|THYAO
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|YKBNK
|1,95
|197.311.026
|% -1,52
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|ISCTR
|4,91
|125.378.972
|% -1,80
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|YKBNK
|1,95
|197.311.026
|% -1,52
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|ODAS
|1,18
|87.485.125
|% -1,67
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|IHLGM
|0,76
|48.145.157
|% -1,30
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|GARAN
|7,89
|450.971.342
|% -1,38
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|THYAO
|7,98
|424.980.362
|% 1,01
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,5372
|7,5750
|% 0,31
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|Frank
|6,6529
|6,6930
|% -0,20
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|Riyal
|1,7369
|1,7456
|% 0,96
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|Alış
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|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-11,44
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|Altın Gr.
|311
|311
|1,55
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|Cumhuriyet
|2.075
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.068
|2.121
|-10,04
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|Yarım
|1.000
|1.026
|-4,86
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|Çeyrek
|501
|513
|-2,43
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|Gümüş.Ons
|11,98
|12,03
|0,03
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|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
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|26,08
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