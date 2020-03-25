***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2020 17:07
***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25.03.2020 tarihinde (bugün) saat 10:00'da yapılmış olup Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesi genel kurul tarafından onaylanmıştır.
Şirketimiz'in A,B ve C grubu İmtiyazlı Paylar Özel Kurulları toplantısı ise 25.03.2020 tarihinde (bugün) sırasıyla saat 13:00, 13:45 ve 14:30'da yapılmış olup, toplantı nisabına ulaşılmadığı tespit edildiğinden gündem maddeleri görüşülememiştir. Bu kapsamda TTK'nun 454. maddesinin 5.fıkrasında belirtilen "Çağrıya rağmen, süresi içinde özel kurul toplanamazsa, genel kurul kararı onaylanmış sayılır." İfadesi gereğince 25.03.2020 tarihinde saat 10:00'da yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantı kararlarının onaylanmış sayılacağı tutanak altına alınmış ve toplantıya son verilmiştir.
Genel Kurul toplantı tutanakları bugün KAP'ta paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832143
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|Dolar
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|Sterlin
|7,5948
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|Riyal
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|1,7234
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|1.613
|1.615
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|Altın Gr.
|335
|335
|-0,65
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|2.110
|2.142
|10,00
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|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|510
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|Gümüş.Ons
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