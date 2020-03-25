***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.03.2020 tarihinde saat:17:14'te KAP'ta yapılan C Grubu imtiyazlı paylara ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile ilgili özel durum açıklmasında C Grubuna ait Hazır Bulunanlar listesi sehven eklenmemiş olup liste ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832215BIST