***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSADNA92011 ISIN Kodlu Tahvilin 7. Kupon Faiz Oranının BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2017İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 07.09.2020Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSADNA92011Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.11.2017Satışa Başlanma Tarihi 07.09.2018Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2018Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2018Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.12.2018 07.12.2018 10.12.2018 6,5499 26,27 28,98 4.912.425 Evet2 11.03.2019 08.03.2019 11.03.2019 5,6516 22,67 24,67 4.238.700 Evet3 10.06.2019 07.06.2019 10.06.2019 5,3309 21,38 23,16 3.998.175 Evet4 09.09.2019 06.09.2019 09.09.2019 6,5202 26,15 28,83 4.890.150 Evet5 09.12.2019 06.12.2019 09.12.2019 4,6826 18,78 20,15 3.511.950 Evet6 09.03.2020 06.03.2020 09.03.2020 3,8599 15,48 16,41 2.894.925 Evet7 08.06.2020 05.06.2020 08.06.2020 3,6856 14,78 15,62 2.764.2008 07.09.2020 04.09.2020 07.09.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.İhraca İlişkin Diğer GelişmelerTRSADNA92011 kodlu özel sektör tahvilimizin 08.06.2020'de ödenecek TÜFE'ye Endeksli (Değişken) tahvilimizin 7. kupon faiz oranı % 3,6856 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825662BIST