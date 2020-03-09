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***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.03.2020 17:02
GÜNCEL HABERLER



***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSADNA92011 ISIN Kodlu Tahvilin 7. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSADNA92011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 17.11.2017
Satışa Başlanma Tarihi 07.09.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2018
Vade Başlangıç Tarihi 10.09.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.12.2018 07.12.2018 10.12.2018 6,5499 26,27 28,98 4.912.425 Evet
2 11.03.2019 08.03.2019 11.03.2019 5,6516 22,67 24,67 4.238.700 Evet
3 10.06.2019 07.06.2019 10.06.2019 5,3309 21,38 23,16 3.998.175 Evet
4 09.09.2019 06.09.2019 09.09.2019 6,5202 26,15 28,83 4.890.150 Evet
5 09.12.2019 06.12.2019 09.12.2019 4,6826 18,78 20,15 3.511.950 Evet
6 09.03.2020 06.03.2020 09.03.2020 3,8599 15,48 16,41 2.894.925 Evet
7 08.06.2020 05.06.2020 08.06.2020 3,6856 14,78 15,62 2.764.200
8 07.09.2020 04.09.2020 07.09.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
TRSADNA92011 kodlu özel sektör tahvilimizin 08.06.2020'de ödenecek TÜFE'ye Endeksli (Değişken) tahvilimizin 7. kupon faiz oranı % 3,6856 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825662


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NIBAS 6,62 7.726 % 3,44  
RALYH 9,00 18 % 2,86  
GEDIK 15,07 9.518.761 % 2,45  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9999 8,0400 % 1,13  
Frank 6,5698 6,6094 % 1,73  
Riyal 1,6250 1,6332 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.674 1.674 -0,26  
Altın Gr. 329 329 1,62  
Cumhuriyet 2.184 2.214 13,00  
Tam 2.169 2.223 12,87  
Yarım 1.048 1.075 6,23  
Çeyrek 526 538 3,11  
Gümüş.Ons 16,90 16,93 -0,42  
Gümüş Gr. 3,32 3,32 -0,07  
B. Petrol 36,84 36,84 -8,43  
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