ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|51,75
|24.340.529
|% 12,21
|OYAYO
|3,29
|31.013.569
|% 11,90
|EKIZ
|1,24
|31.525
|% 9,73
|BALAT
|2,72
|154.417
|% 9,68
|HATEK
|10,53
|20.252.258
|% 8,22
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9535
|7,9934
|% 0,44
|Frank
|6,3197
|6,3577
|% 0,70
|Riyal
|1,6382
|1,6464
|% 0,21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|8,86
|Altın Gr.
|327
|327
|2,69
|Cumhuriyet
|2.164
|2.197
|16,00
|Tam
|2.155
|2.208
|18,71
|Yarım
|1.041
|1.068
|9,05
|Çeyrek
|522
|534
|4,53
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,03
|0,12
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|B. Petrol
|52,16
|52,16
|-0,65
Seans Raporu
- 12:09BRSAN Yüzde -6.87 oranında düşüşle 12.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 206, 060 adet işlem
- 12:08IHYAY Yüzde -5.34 oranında düşüşle 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 624, 968 adet işlem
- 12:07RYGYO Yüzde -4.89 oranında düşüşle 8.55 lira fiyatla işlem gören hissede 539, 618 adet işlem
- 12:06ALCAR Yüzde -6.84 oranında düşüşle 57.20 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 249 adet işlem
- 12:05XU100 Endeks 113, 699 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 28 altında . İşlem hacmi 3, 687.00 milyon TL de