***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. SUAT ÇALBIYIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 20.09.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Çimento, Beton, Kağıt Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Evet A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ADALET TUNÇER Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 19.03.2020 İcrada Görevli Değil OYAK Stratejik Planlama ve Sektörel Analiz Müdürü Evet B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırOYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. İHSAN KAĞAN BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 30.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Grup Vergi Baş Danışmanı Evet C Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırKAZIM YETİŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 31.03.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yeminl Mali Müşavir Evet A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744101 Değerlendirildi Hayır DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI,KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİSEZAİ AFİF ENSARİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744101 Değerlendirildi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANLIĞI, DENETİM KOMİTESİ ÜYELİĞİÖZCAN ENGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 31.03.2017 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Evet C Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744101 Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİOYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. ARDA KAAN ALPMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 19.03.2020 İcrada Görevli Değil OYAK Kurumsal Finansman Müdürü Evet A Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830683BIST