***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.03.2020 15:32
***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,
-Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım YETİŞ 'in, üyeliğine Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi Sezai Afif ENSARİ'nin seçilmelerine,
-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Afif ENSARİ'nin, üyeliğine Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi Özcan ENGİN'in seçilmelerine,
-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özcan ENGİN 'in, üyeliklerine Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi Kazım YETİŞ 'in ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi görevini de yürüten Şirketimiz Mali İşler Müdürü Enes
Ensari VARDAR 'ın seçilmelerine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830079
BIST
15:2485.356
En Yüksek
|Değişim
|: -2,88%
|| -2.532,10
|Açılış
|: 88.923
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En Düşük
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15:246,4936
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|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.235.896
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|KARTN
|290,90
|7.047.503
|% 6,60
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|OLMIP
|3,20
|1.160.228
|% 3,56
|
|TIRE
|3,51
|15.346.469
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|14.187.663
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|3.845.853
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|486.623
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|2.282.326
|% -10,00
|
|ASELS
|21,32
|912.860.657
|% -6,98
|
|THYAO
|7,94
|770.051.806
|% -3,52
|
|GARAN
|8,23
|548.011.361
|% 0,49
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|AKBNK
|5,90
|235.342.941
|% -1,17
|
|YKBNK
|2,02
|234.106.875
|% -0,49
|
|IHLGM
|0,79
|80.172.081
|% -8,14
|
|THYAO
|7,94
|770.051.806
|% -3,52
|
|NUGYO
|2,23
|360.000.000
|% -4,70
|
|TSKB
|0,90
|76.913.163
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8260
|7,8653
|% -0,56
|
|Frank
|6,7410
|6,7816
|% -0,36
|
|Riyal
|1,7240
|1,7326
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|2.056
|2.085
|17,00
|
|Tam
|2.053
|2.106
|22,54
|
|Yarım
|992
|1.018
|10,90
|
|Çeyrek
|498
|509
|5,45
|