ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,-Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kazım YETİŞ 'in, üyeliğine Bağımsız YönetimKurulu Üyesi Sezai Afif ENSARİ'nin seçilmelerine,-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Afif ENSARİ'nin, üyeliğine BağımsızYönetim Kurulu Üyesi Özcan ENGİN'in seçilmelerine,-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özcan ENGİN 'in, üyeliklerine Bağımsız YönetimKurulu Üyesi Kazım YETİŞ 'in ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi görevini de yürüten Şirketimiz Mali İşler Müdürü EnesEnsari VARDAR 'ın seçilmelerine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830079