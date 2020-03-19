***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.03.2020 08:54
***ADBGR******ADNAC******ADANA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ADANA, ADBGR, ADNAC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Oyak Çimento A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830596
BIST
10:0985.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 25,37
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
85.681
En Düşük
84.803
10:096,5188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0392
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5189
En Düşük
6,4647
10:097,1184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0441
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1299
En Düşük
7,0471
10:09311,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,13
|Açılış
|: 312,03
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|OSMEN
|4,95
|5
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.516.785
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|522.682
|% 9,92
|
|ETILR
|1,57
|7.852
|% 9,79
|
|AKMGY
|23,00
|1.205
|% 9,52
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|OYAYO
|2,80
|458.839
|% -9,97
|
|MAALT
|46,14
|130.253
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|266.947
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|2.265.943
|% -9,95
|
|THYAO
|7,95
|77.715.312
|% 0,63
|
|ASELS
|21,58
|48.817.212
|% -0,74
|
|GARAN
|7,97
|32.204.148
|% -0,38
|
|ISFIN
|2,71
|27.171.068
|% 4,23
|
|YKBNK
|1,96
|17.485.217
|% -1,01
|
|THYAO
|7,95
|77.715.312
|% 0,63
|
|YKBNK
|1,96
|17.485.217
|% -1,01
|
|IHLGM
|0,77
|5.882.017
|% 0,00
|
|ODAS
|1,20
|8.449.601
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,10
|6.821.957
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4976
|7,5352
|% -0,21
|
|Frank
|6,6999
|6,7402
|% 0,50
|
|Riyal
|1,7303
|1,7390
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.485
|1.486
|-0,60
|
|Altın Gr.
|312
|312
|2,57
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,97
|12,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,53
|2,54
|0,04
|
|B. Petrol
|26,41
|26,41
|1,53
|