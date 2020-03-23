***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi









e yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831227BIST