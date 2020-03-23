***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.03.2020 08:56
e yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831227
BIST
10:4283.280
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -2.516,16
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.979
En Düşük
82.636
10:426,5908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0380
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5942
En Düşük
6,5266
10:427,0507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0291
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
10:42314,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,89
|Açılış
|: 314,95
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,93
|16.336.356
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|ECILC
|3,65
|51.205.213
|% 9,94
|
|GLRYH
|2,00
|3.143.858
|% 9,89
|
|LKMNH
|5,13
|1.858.817
|% 9,85
|
|CELHA
|6,21
|313.592
|% -10,00
|
|ALYAG
|0,45
|30.566
|% -10,00
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|SNGYO
|0,82
|33.005
|% -9,89
|
|OYAYO
|3,39
|1.344.665
|% -9,84
|
|GARAN
|6,91
|146.396.808
|% -7,37
|
|ASELS
|20,32
|69.667.557
|% -5,05
|
|THYAO
|7,54
|62.628.267
|% -5,51
|
|BIMAS
|52,55
|54.890.466
|% 5,48
|
|ECILC
|3,65
|51.205.213
|% 9,94
|
|YKBNK
|1,76
|41.497.160
|% -6,38
|
|GARAN
|6,91
|146.396.808
|% -7,37
|
|IHLGM
|0,69
|12.822.516
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,08
|16.800.112
|% -2,70
|
|ECILC
|3,65
|51.205.213
|% 9,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6495
|7,6879
|% 0,57
|
|Frank
|6,6638
|6,7040
|% 0,69
|
|Riyal
|1,7493
|1,7581
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.490
|-9,53
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,51
|12,55
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,63
|2,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|25,81
|25,81
|-1,17
|