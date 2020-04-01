***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
01.04.2020 18:16
***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin,Aslan Çimento,Bolu Çimento ve Ünye Çimento ile devrolma suretiyle Mardin Çimento San.ve Tic.A.Ş.bünyesinde birleşmesine Karar verilmesi nedeniyle Ayrılma Hakkı Kullanımı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MRDIN, UNYEC, ASLAN, BOLUC
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Birleşme İşlemi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Oy Birliği
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2020
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 02.04.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 30.04.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 153401
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
A Grubu, ADANA, TRAADANA91F0 7,0311
B Grubu, ADBGR, TRAADBGR91F6 5,237
C Grubu, ADNAC, TRAADNAC91F6 2,0348
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Aslan Çimento A.Ş.,Bolu Çimento Sanayii A.Ş.ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde birleşmesi işleminin görüşüldüğü 25.03.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'a katılarak olumsuz oy kullanan ve toplantı tutanağına muhalefet şerhi işleten pay sahiplerimiz, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerimiz ile ilgili ekte yer alan formu kullanarak ayrılma hakkı işlemleri için başvuruda bulunabilirler.
Bilgilerinize arz ederiz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AYRILMA HAKKI TALEB FORMU ADANA.pdf
EK: 2 AYRILMA HAKKI TALEB FORMU ADBGR.pdf
EK: 3 AYRILMA HAKKI TALEB FORMU ADNAC.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833959
BIST