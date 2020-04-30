***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin,Aslan Çimento,Bolu Çimento ve Ünye Çimento ile devrolma suretiyle Mardin Çimento San.ve Tic.A.Ş.bünyesinde birleşmesine Karar verilmesi nedeniyle Ayrılma Hakkı Kullanımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler MRDIN, UNYEC, ASLAN, BOLUCAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Birleşme İşlemiÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Oy BirliğiÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2020Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 02.04.2020Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 30.04.2020Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 153401Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıA Grubu, ADANA, TRAADANA91F0 7,0311B Grubu, ADBGR, TRAADBGR91F6 5,237C Grubu, ADNAC, TRAADNAC91F6 2,0348Para Birimi TRYToplam Ayrılma Hakkı Kullanım BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkına Konu Edilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Ödenen Toplam BedelA Grubu, ADANA, TRAADANA91F0 26.728 187.927,24B Grubu, ADBGR, TRAADBGR91F6 0 0C Grubu, ADNAC, TRAADNAC91F6 6.430.140 13.084.048,87Ek Açıklamalar25.03.2020 tarihli Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na konu olan ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 30.04.2020 tarihi saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 AYRILMA HAKKI TALEB FORMU ADANA.pdfEK: 2 AYRILMA HAKKI TALEB FORMU ADBGR.pdfEK: 3 AYRILMA HAKKI TALEB FORMU ADNAC.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841875BIST