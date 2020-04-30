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***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

30.04.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER



***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin,Aslan Çimento,Bolu Çimento ve Ünye Çimento ile devrolma suretiyle Mardin Çimento San.ve Tic.A.Ş.bünyesinde birleşmesine Karar verilmesi nedeniyle Ayrılma Hakkı Kullanımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MRDIN, UNYEC, ASLAN, BOLUC

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Birleşme İşlemi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Oy Birliği
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2020
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 02.04.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 30.04.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 153401
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
A Grubu, ADANA, TRAADANA91F0 7,0311
B Grubu, ADBGR, TRAADBGR91F6 5,237
C Grubu, ADNAC, TRAADNAC91F6 2,0348

Para Birimi TRY

Toplam Ayrılma Hakkı Kullanım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkına Konu Edilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Ödenen Toplam Bedel
A Grubu, ADANA, TRAADANA91F0 26.728 187.927,24
B Grubu, ADBGR, TRAADBGR91F6 0 0
C Grubu, ADNAC, TRAADNAC91F6 6.430.140 13.084.048,87

Ek Açıklamalar
25.03.2020 tarihli Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na konu olan ayrılma hakkı kullanımına ilişkin süre 30.04.2020 tarihi saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AYRILMA HAKKI TALEB FORMU ADANA.pdf
EK: 2 AYRILMA HAKKI TALEB FORMU ADBGR.pdf
EK: 3 AYRILMA HAKKI TALEB FORMU ADNAC.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841875


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