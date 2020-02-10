***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin, Aslan Çimento, Bolu Çimento, ve Ünye Çimento ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. İle Birleşme İşlemine İlişkin SPK Başvurusu Hakkında (Güncelleme)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler MRDIN, ASLAN, BOLUC, UNYECDüzeltme Nedeni Revize Uzman Kuruluş RaporuYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2019Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2019Devrolunan Şirketin Unvanı MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoA Grubu, ADANA, TRAADANA91F0 2,0811 HamilineB Grubu, ADBGR, TRAADBGR91F6 1,4745 HamilineC Grubu, ADNAC, TRAADNAC91F6 0,298 HamilineDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.12.2019Ek Açıklamalarİlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması Şirketimiz, Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminde birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarı ile sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. paylarından Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin tespitinde esas alınacak 10.02.2020 tarihli revize Uzman Kuruluş Raporu imzalanmış olup özeti ekte sunulmaktadır.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 Uzman Kuruluş Raporu özet.pdf - Uzman Kuruluş Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818266BIST