***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.02.2020 19:47
***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin, Aslan Çimento, Bolu Çimento, ve Ünye Çimento ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. İle Birleşme İşlemine İlişkin SPK Başvurusu Hakkında (Güncelleme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MRDIN, ASLAN, BOLUC, UNYEC
Düzeltme Nedeni Revize Uzman Kuruluş Raporu
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2019
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2019
Devrolunan Şirketin Unvanı MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, ADANA, TRAADANA91F0 2,0811 Hamiline
B Grubu, ADBGR, TRAADBGR91F6 1,4745 Hamiline
C Grubu, ADNAC, TRAADNAC91F6 0,298 Hamiline
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.12.2019
Ek Açıklamalar
İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması Şirketimiz, Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminde birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarı ile sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. paylarından Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin tespitinde esas alınacak 10.02.2020 tarihli revize Uzman Kuruluş Raporu imzalanmış olup özeti ekte sunulmaktadır.
Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Uzman Kuruluş Raporu özet.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818266
BIST