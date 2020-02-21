***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Adana Çim.,Ünye Çim., Aslan Çim. ve Bolu Çim. ile devrolma suretiyle Mardin Çim. Sanayii ve Ticaret A.Ş.bünyesinde birleşmesine ilişkin SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler MRDIN, ASLAN, BOLUC, UNYECYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2019Devrolunan Şirketin Unvanı MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoA Grubu, ADANA, TRAADANA91F0 2,0811 HamilineB Grubu, ADBGR, TRAADBGR91F6 1,4745 HamilineC Grubu, ADNAC, TRAADNAC91F6 0,298 HamilineDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.12.2019Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYDevrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 20.02.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/02/2020 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Bugün itibariyle, onaylı belgeler Sermaye Piyasası Kurul'undan teslim alınmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 Duyuru Metni (I).pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821036BIST