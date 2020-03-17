***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2020 20:33
***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ASLAN, BOLUC, MRDIN, UNYEC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birleşme işlemine ilişkin olarak Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş., Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan 21.02.2020 tarihli açıklamamızda birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/02/2020 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Bu Duyuru Metni Kurul karar tarihi itibariyle yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmiş ve karara bağlanmıştır. Kurulca onaylanmış olan Duyuru Metni kamuoyu ile de paylaşılmış olup, duyuru metninde de belirtildiği üzere birleşme işlemine ilişkin genel kurula katılarak muhalif oy kullanan tüm pay sahipleri açısından pay alım tarihine bakılmaksızın ayrılma hakkı kullanımı söz konusu olabilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830206
BIST
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.110,65
|Açılış
|: 88.923
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|Önceki Kapanış
|: 87.888
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88.949
En Düşük
81.936
18:056,4102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0177
|Açılış
|: 6,4720
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|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,3760
18:057,0616
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -0,1313
|Açılış
|: 7,1150
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|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
6,9987
18:05316,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 2,93
|Açılış
|: 316,37
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
320,66
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.438.447
|% 10,00
|
|SUMAS
|7,87
|5.169
|% 9,92
|
|ISYAT
|2,47
|58.991.305
|% 9,78
|
|PEKGY
|2,06
|10.470.193
|% 9,57
|
|MTRYO
|4,60
|184.984
|% 9,52
|
|PENGD
|2,34
|7.146.361
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|139.312
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|21.172.427
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|34.297.464
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|5.484.046
|% -10,00
|
|ASELS
|21,98
|1.378.632.019
|% -4,10
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|GARAN
|8,39
|857.224.521
|% 2,44
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|AKBNK
|6,09
|363.982.725
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% -6,98
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7315
|7,7703
|% -1,76
|
|Frank
|6,6361
|6,6761
|% -1,91
|
|Riyal
|1,7002
|1,7087
|% -0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.536
|1.537
|21,82
|
|Altın Gr.
|315
|315
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,73
|12,77
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,61
|2,62
|-0,06
|
|B. Petrol
|29,04
|29,04
|-1,01
|
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