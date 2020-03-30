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***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

30.03.2020 19:56
GÜNCEL HABERLER



***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin, Adana Çimento, Ünye Çimento ve Bolu Çimento ile Devrolma Suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bünyesinde Birleşmesine Karar Verilmesi Nedeniyle Ayrılma Hakkı Kullanımı Hak.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ADANA, ADBGR, ADNAC, BOLUC, MRDIN, UNYEC

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Birleşme İşlemi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Oy Birliği
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2020
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 31.03.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 28.04.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 153402
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
ASLAN, TRAASLAN92F3 36,6048

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Adana Çimento, Ünye Çimento ve Bolu Çimento ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşmesi işleminin görüşüldüğü 23.03.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul'a katılarak olumsuz oy kullanan ve toplantı tutanağına muhalefet şerhi işleten pay sahiplerimiz, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerimiz ile ilgili ekte yer alan formu kullanarak ayrılma hakkı işlemleri için başvuruda bulunabilirler.
Bilgilerinize Arz Ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AYRILMA HAKKI TALEP FORMU.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833428


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Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,96 13,98 -0,47  
Gümüş Gr. 2,94 2,95 -0,04  
B. Petrol 26,29 26,29 -1,66  
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