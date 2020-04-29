***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin, Adana Çimento, Ünye Çimento ve Bolu Çimento ile Devrolma Suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bünyesinde Birleşmesine Karar Verilmesi Nedeniyle Ayrılma Hakkı Kullanımı Hak.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ADANA, ADBGR, ADNAC, BOLUC, MRDIN, UNYECAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Birleşme İşlemiÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Oy BirliğiÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2020Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 31.03.2020Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 28.04.2020Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 153402Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıASLAN, TRAASLAN92F3 36,6048Para Birimi TRYToplam Ayrılma Hakkı Kullanım BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkına Konu Edilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Ödenen Toplam BedelASLAN, TRAASLAN92F3 800.442 29.300.019,32Ek Açıklamalar23.03.2020 tarihli Aslan Çimento A.Ş Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına konu olan ayrılma hakkı kullanımınailişkin süre 28.04.2020 tarihi saat 17.00 itibariyle sona ermiştir.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 AYRILMA HAKKI TALEP FORMU.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841256BIST