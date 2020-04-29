***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim
29.04.2020 18:45
***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin, Adana Çimento, Ünye Çimento ve Bolu Çimento ile Devrolma Suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bünyesinde Birleşmesine Karar Verilmesi Nedeniyle Ayrılma Hakkı Kullanımı Hak.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ADANA, ADBGR, ADNAC, BOLUC, MRDIN, UNYEC
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Birleşme İşlemi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Oy Birliği
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 23.03.2020
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 31.03.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Başlangıç Saati 09:00
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi 28.04.2020
Ayrılma Hakkı Kullanım Bitiş Saati 17:00
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkında Kullanılacak Hesap 153402
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
ASLAN, TRAASLAN92F3 36,6048
Para Birimi TRY
Toplam Ayrılma Hakkı Kullanım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkına Konu Edilen Toplam Pay Tutarı (Nominal TL) Ödenen Toplam Bedel
ASLAN, TRAASLAN92F3 800.442 29.300.019,32
Ek Açıklamalar
23.03.2020 tarihli Aslan Çimento A.Ş Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına konu olan ayrılma hakkı kullanımına
ilişkin süre 28.04.2020 tarihi saat 17.00 itibariyle sona ermiştir.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AYRILMA HAKKI TALEP FORMU.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841256
BIST