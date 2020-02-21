***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Adana Çim.,Ünye Çim. ve Bolu Çim. ile devrolma suretiyle Mardin Çim. Sanayii ve Ticaret A.Ş.bünyesinde birleşmesine ilişkin SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler MRDIN, ADANA, ADBGR, ADNAC, BOLUC, UNYECYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2020Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2019Devrolunan Şirketin Unvanı MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoASLAN, TRAASLAN92F3 6,1655 HamilineDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.12.2019Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYDevrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 20.02.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz Aslan Çimento A.Ş. ile Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. , Bolu Çimento Sanayii A.Ş. , Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş, ve Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/02/2020 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Bugün itibariyle, onaylı belgeler Sermaye Piyasası Kurul' undan teslim alınmıştır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 Duyuru Metni (II).pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821043BIST